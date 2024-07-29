كامَران علي: حكومة إقليم كوردستان توفر دعماً كبيراً للدراسة الكوردية في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير الدراسة الكوردية في كركوك، كامَران علي، اليوم الاثنين 29 تموز (يوليو) 2024، أن حكومة إقليم كوردستان توفر دعماً كبيراً للدراسة الكوردية في كركوك

وقال كامَران علي، في مقابلة مع كوردستان24، إن "تفوق الطلبة الكورد في كركوك في المراحل النهائية، خصوصاً في الصف الثاني عشر الإعدادي، يرجع إلى التفاني والجدية من قبل الطلاب وأسرهم، الذين تحرروا بعد عام 2003، وبدأوا في الدراسة بلغتهم الأم".

وأضاف علي أن "حكومة إقليم كوردستان توفر دعماً كبيراً للدراسة الكوردية في كركوك، من خلال تلبية كافة المتطلبات والمقومات المادية والمعنوية لضمان نجاح هذه العملية" التعليمية.

وشدد مدير التعليم الكوردي في كركوك، على أن "معلمي الدراسة الكوردية في المحافظة يبذلون قصارى جهدهم في خدمة التعليم بمستوى علمي متقدم"، موضحاً "أنهم لم يقاطعوا العملية التعليمية يوماً واحداً، ويشاركون فيها بمنتهى الولاء والحس الوطني".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني، عبر وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، يحرص على دعمهم بشكل مستمر، بالإضافة إلى تلبية كافة مطالبهم".

وفي يوم 22 تموز (يوليو) 2024، هنّأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، طالباً كوردياً من أهالي كركوك لحصوله على المرتبة الأولى على مستوى العراق، في شهادة الصف السادس الإعدادي.

وقال وزير التربية في حكومة الإقليم، آلان حمه سعيد، إنه أوصل تهنئة رئيس الوزراء مسرور بارزاني للطالب كاردو فرحان عبد الكريم عبر اتصالٍ هاتفي، لحصوله على الدرجة الكاملة (100) في جميع المواد، وإحرازه المرتبة الأولى على مستوى العراق في الدراسة الكوردية بمحافظة كركوك.

ومن خلال منشورٍ على الفيسبوك، أعرب حمه سعيد عن خالص شكره لمعلمي وطلبة التعليم الكوردي في كركوك، متمنياً لهم المزيد من النجاح والموفقية.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، أشار وزير التربية في حكومة كوردستان إلى أن الطالب الذي حقق المرتبة الثانية على مستوى العراق هو أيضاً من أهالي كركوك.

وأضاف: أوصلت تهنئة رئيس الوزراء عبر اتصال هاتفي للطالب محمد سامان رؤوف وعائلته، بعد تفوقه وحصوله على المرتبة الثانية على مستوى العراق في الدراسة الكوردية بنيله 99.71 درجة في الصف الـ 12 الإعدادي.