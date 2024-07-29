وفدٌ تجاري إيراني يزور أربيل لبحث توسيع العلاقات التجارية

أربيل (كوردستان 24)- زار وفد من غرفة تجارة محافظة قزوين الإيرانية، الاثنين، اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان بأربيل لبحث توسيع العلاقات التجارية وتطويرها بين الجانبين.

وقال رئيس فرع أربيل لاتحاد المستوردين والمصدرين، رسول حاجي عمر، إن "الوفد التجاري يتكون من 50 شركة ضمن قطاعات مختلفة، وترغب بالمشاركة في معرض أربيل الدولي".

وأكّد حاجي عمر خلال تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الوفد "طلب التنسيق التجاري مع الاتحاد، وأعربنا عن استعدادنا للتعاون".

من جهته، قال رئيس غرفة التجارة الدولية لمحافظة قزوين، مهدي عبديان، الذي يزور أربيل ضمن الوفد التجاري، إن أكثر من ثلث منتجات محافظة قزوين "تُصدّر إلى إقليم كوردستان".

مشيراً في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إلى أن سبب زيارتهم لأربيل "هو تطوير العلاقات التجارية وافتتاح معرضٍ لمنتجات محافظتهم بالإقليم".

وبحسب عبديان، فإنه "خلال السنوات الـ 15 الماضية، تم تصدير 50% من منتجات محافظة قزوين إلى العراق، منها 70% إلى إقليم كوردستان، وبناءً عليه، فإن ثلث منتجات قزوين تصدّر للإقليم".

وأضاف: يوجد في محافظة قزوين 21 مجمعاً صناعياً، و3740 مؤسسة صناعية، و 1050 شركة تنشط في مجالات الزراعة والزهور والثروة السمكية.

وتابع: يتم إنتاج 60% من مواد التنظيف الإيرانية في محافظة قزوين و50% من البلاط والسيراميك و50% من الزبيب والزيتون الإيراني.