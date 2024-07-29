سیاسة

المفوضية تصادق على نماذج بطاقات الاقتراع في انتخابات كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- صادقت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق، على النماذج الأولية لبطاقات الاقتراع الخاصة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان المزمع إجراءها في الـ 20 اكتوبر تشرين الأول 2024.

وأعلنت المفوضية المصادقة على 4 نماذج للتصويت العام في أربع دوائر انتخابية (أربيل، دهوك، السليمانية وحلبجة)، ونموذج واحد للتصويت الخاص.

وبحسب إحصائية المفوضية، فإن مليونين و888 ألف و162 مواطناً حصلوا على البطاقات البايومترية ويحقّ لهم التصويت، كذلك جهّزت 1427 مركز اقتراع و7047 محطة انتخابية.

وفي 26 حزيران/يونيو الماضي، وقّع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أمراً إقليمياً حدّد بموجبه يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

 

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