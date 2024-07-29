اتحاد معلمي كوردستان يشارك في المؤتمر الدولي العاشر للتعليم بالأرجنتين ويناقش قضايا ملحة

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت اليوم الاثنين 29 تموز (يوليو) 2024، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للتعليم، بمشاركة اتحاد معلمي إقليم كوردستان.

ويشارك في المؤتمر نقيب معلمي العراق، عدي العيساوي، ورئيس اتحاد معلمي كوردستان، أحمد كرمياني، لمناقشة أبرز قضايا التعليم، وتعزيز التضامن للدفاع عن حقوق المعلمين، وحق الجميع في الحصول على تعليم عالي الجودة.

وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد معلمي كوردستان أحمد كرمياني، في تصريح لـ كوردستان24، إنه "بصفتي ممثلاً لمعلمي كوردستان، أشارك ضمن 1200 معلم من جميع أنحاء العالم في المؤتمر الدولي العاشر للتعليم بمدينة بوينس آيرس في الأرجنتين، حيث سنناقش ونتبادل الآراء مع المعلمين لتعزيز العلاقات التعليمية".

وأشار كرمياني إلى أن "المؤتمر، الذي يستمر خمسة أيام، سيتضمن مناقشات حول حقوق المرأة والطفل، والتغيرات المناخية والبيئية، وارتفاع درجات الحرارة، والصحة في المدارس، بالإضافة إلى توفير الأموال والميزانيات لتحسين مستوى التعليم، بالتعاون مع جهات تعليمية متعددة".

وشدد كرمياني على أن "إقليم كوردستان، بالتعاون مع العراق، سيعمل خلال المؤتمر على الانضمام إلى البرنامج الدولي للتعليم، وتأمين المساعدات المالية اللازمة لتعزيز قطاع التعليم".

وأضاف كرمياني أن "بعض المنظمات الدولية المانحة اعتبرت العراق من الدول الغنية التي لا تحتاج إلى المساعدات المالية. لذلك، قمنا، بالتعاون مع نقيب معلمي العراق، بتوضيح بعض النقاط خلال المؤتمر، وأكدنا على الحاجة إلى الدعم والمساعدة اللوجستية والمالية لتعزيز العملية التعليمية".

وأوضح رئيس اتحاد معلمي كوردستان، أنه "تم التأكيد خلال المؤتمر على مسألة تأخر رواتب المعلمين في إقليم كوردستان، وضرورة تعويضهم. كما أشرنا إلى أن هذا التأخير قد أثر سلباً على العملية التعليمية وجودة التعليم في الإقليم".

وختم كرمياني قائلاً: "سنطالب أيضاً بمساعدة مادية للفتيات والنساء الإيزيديات، وسنعرض في المؤتمر إحصائيات حول ضحايا داعش من الإيزيديات، بهدف تعويضهن وإعادة إدماجهن في المجتمع".