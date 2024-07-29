سیاسة

الإطار التنسيقي يدعو مجلس النواب العراقي إلى المضي بالقراءة الأولى لقانون الأحوال الشخصية

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قادة الإطار التنسيقي
قادة الإطار التنسيقي
العراق الإطار التنسيقي قانون الأحوال الشخصية مجلس النواب العراقي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الإطار التنسيقي، موقفه من قانون الأحوال الشخصية وأهم المفردات التي أثيرت حولها الشبهات، فيما دعا مجلس النواب العراقي إلى المضي بالقراءة الأولى للقانون.

وقال بيان للإطار تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي اليوم الاثنين في مكتب نوري المالكي، ودعا الإطار التنسيقي مجلس النواب إلى المضي بالقراءة الأولى لقانون الأحوال الشخصية".

وأشار البيان إلى أن "مشروع القانون ينظم أموراً تتعلق بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين، ولا يلغي القانون النافذ".

واعتبر الإطار "التعديل المزمع لقانون الأحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على أن العراقيين أحرار باختياراتهم، وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة وأسس الديمقراطية".

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