هجمات إسرائيلية متزامنة على موقعين عسكريين لقوات الجيش السوري

أربيل (كوردستان24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بهجمات إسرائيلية بالصواريخ، استهدفت كل من تل الجايبة وقاعدة للدفاع الجوي في الموقع، وتل أم حوران الذي تتمركز ضمنها قوات النظام وقوات الدفاع الجوي في ريف درعا الغربي.

وبالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي حاولت المضادات الأرضية التابعة للحكومة، التصدي لطائرات مسيرة كانت تحلق بأجواء، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 55 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 39 منها جوية و 16 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 111 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 180 من العسكريين بالإضافة لإصابة 96 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 23 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري.

– 38 من حزب الله اللبناني.

– 18 من الجنسية العراقية.

– 45 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية، من ضمنهم القاطرجي ومساعده.

– 14 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية.

– 42 من قوات النظام.

بالإضافة لاستشهاد 16 من المدنيين بينهم طفلة و3 سيدات بالاستهدافات الإسرائيلية بالإضافة لإصابة نحو 36 منهم.

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي:

-22 دمشق وريفها

-16 درعا

-7 حمص

-6 القنيطرة

-3 طرطوس

-1 دير الزور

-2 حلب

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.

المصدر.. المرصد السوري لحقوق الإنسان