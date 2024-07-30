صحة وبیئة

طقس العراق.. تصاعد للغبار واستقرار في درجات الحرارة

author_image مظفر مزوري
الطقس
الطقس
العراق الانواء الجوية الطقس درجات الحرارة تصاعد الغبار التبؤ الجوي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار واستقراراً في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي في بيان لها اليوم الثلاثاء 30 تموز 2024 أن "الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".

وأضاف البيان "أما في يوم الخميس فسيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".

وأشار بيان الهيئة إلى أن "الجمعة المقبل، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق، وتنشط الرياح في المنطقة الجنوبية مسببة تصاعد الغبار".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

يب
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