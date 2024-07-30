متنزه السكون.. واحد من أشهر الحدائق المعلقة في اليمن

أربيل (كوردستان24)- يعد منتزه السكون جنوب محافظة تعز باليمن واحد من أشهر الحدائق المعلقة على مستوى البلاد. يتميز المنتزه بإطلالته الرائعة وأجوائه المعتدلة نظرا لوقوعه على قمة ارتفاع شاهق.

أشد المناطق وعورة للتضاريس، قد لا تكون مكانا مستحبا للبناء والإنشاء عند الكثير، لكنها في عقلية اليمني، مساحة ملائمة لتشييد الحدائق المعلقة. منتزه السكون في محافظة تعز اليمنية، واحد من أبرز وأجمل المزارات السياحية على مستوى البلاد، والتي تعد وجهة رئيسية للوافدين إلى المحافظة من خارجها، أو المقيمين فيها والراغبين في التنزه.

وقال مصطفى أحمد أحد الزائرين للمتنزه لكوردستان24 "المناظر خلابة، هذا المنتزه مكان راقٍ ومناسب للسواح والزيارات العائلية، بصراحة أنا أزور هذا المكان لأول مرة، والتصميم الهندسي رائع جدا".

يقع منتزه السكون السياحي على ارتفاع شاهق بين جبال مدينة التربة جنوبي تعز، وهذا يمنحه إطلالة بديعة على الوديان والقرى المحيطة، كما يتميز بتصميمه الهندسي البديع الذي تم نحت كثير من أجزائه على الجبل ذاته مع إجراء بعض التعديلات.

ويفضل الكثير زيارة المكان خلال فصل الصيف هربا من ارتفاع درجات الحرارة، فالمنطقة هنا أجواؤها معتدلة طوال العام.

وقال أنيس علي وهو زائر للمتنزه أيضاً، لكوردستان24 "نحن أتينا من مدينة عدن الساحلية نزرو هذا المنتزه لغرض السياحة، سماعنا وشاهدنا عنه كثيرا، وتحمسنا للقدوم مع الأسرة. الأجواء هنا جميلة وبادرة".

بإمكان زوار منتزه السكون القيام بأنشطة متنوعة تسمح لهم بقضاء أوقات مميزة رفقة العائلة، من خلال التجول في مرافقه، وإتاحة المجال للأطفال في مساحاتهم المخصصة للترفيه.

يعد منتزه السكون في محافظة تعز واحدا من الشواهد على سحر الطبيعة اليمنية، وقدرة اليمنيين على التكيف مع تضاريسها الصعبة. يقدم المنتزه نموذجا استثنائيا للزوار ويخلق أملا بمستقبل أفضل لقطاع السياحة في البلاد.

تقرير: أيمن قائد – كوردستان24 في اليمن