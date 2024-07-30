تسجيل 31 إصابة بالحمى النزفية في ذي قار

أربيل (كوردستان24)- أعلن المستشفى البيطري في ذي قار، عن تسجيل حالات جديدة من الحمى النزفية، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 31 حالة منذ بداية العام، في حين بلغ عدد الوفيات 5 حالات.

وفي برنامج بثته إذاعة الناصرية، أكد مدير المستشفى، د. محمد عزيز أن الفحوصات الطبية أثبتت تسجيل إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية في محافظة ذي قار، مشدداً على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر.

وأضاف عزيز أن الأسبوع الماضي شهد تسجيل 4 إصابات وحالة وفاة واحدة.

وأشار إلى أن معظم الإصابات تتركز شمال مدينة الناصرية بواقع 11 إصابة، مرجعاً السبب إلى عدم الاهتمام والحذر عند ذبح الحيوانات والتعامل مع اللحوم.

حذرت منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية العراقية مؤخرا من تفشي مرض الحمى النزفية في العراق، بعد أن سجل عدد من الوفيات والإصابات بالمرض؛ وسط توصيات حكومية بتوخي الحذر والوقاية عند الاقتراب من الماشية أو التعامل مع الذبائح