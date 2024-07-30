بتهمة " الإساءة " للحشد الشعبي.. القضاء العراقي يطالب برفع الحصانة عن نائب

أربيل (كوردستان24)- طالبت رئاسة محكمة استئناف واسط، مجلس النواب العراقي، برفع الحصانة عن النائب سجاد سالم حسين بتهمة الاساءة إلى هيئة الحشد الشعبي.

ووفقا للطلب، والمُذيّلة بتوقيع رئيس الإدعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، فإن التهمة المنسوبة الى النائب "حسين" هي بموجب أحكام المادة (433/أ) من قانون العقوبات "وذلك لقيامه بالاساءة الى هيئة الحشد الشعبي، واتهام قيادته بارتكاب جرائم القتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

ودعت المحكمة مجلس النواب بالنظر الى طلب رفع الحصانة عن المشكو منه وفق أحكام المادة (63 ثانيا) من الدستور، وأحكام المادة (11/ثانيا/4) من قانون العقوبات و المعدلة بقانون التعديل رقم 10 لسنة 2024.

وسبق لهيئة الحشد الشعبي أن تقدمت بدعوى قضائية ضد النائب المستقل سجاد سالم.

وينحدر سالم من محافظة واسط، وهو من المدافعين عن ثورة تشرين، ويشتهر بخصومته الشديدة مع الفصائل المسلحة في العراق، كما طالب بدمج الحشد الشعبي مع القوات الأمنية ومنع استغلاله في العمل السياسي والانتخابي.