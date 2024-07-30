إنتاح 3900 طن من السماق في ئاكرى "عقرة"

أربيل (كوردستان24)- أشار قائممقام ئاكرى – عقرة دلاور بوزو، إلى أشجار السماق في القضاء، وقال إن عددها يبلغ 3 ملايين و500 ألف شجرة، بمحصول يصل إلى 3 آلاف و900 طن سنوياً.

وقال بوزو لـ كوردستان24، اليوم الثلاثاء 30 تموز 2024، إن نسبة أشجار السماق زادت هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، حيث زادت الأشجار 30 ألفاً أخرى، ما زاد من محصول السماق".

وأضاف: "بعد حصاد السماق، تجري عملية تسويقه في السوق المحلية، وتصديره إلى الخارج".

وعزا بوزو تميز سماق ئاكري، إلى أنه أشد حموضة من السماق الذي يتم جنيه في باقي المناطق الأخرى من الإقليم، إلى جانب لونه المختلف".

وأضاف، "يوجد 3 ألوان من السماق، وأغلاها ثمناً هو السماق الأبيض، حيث بلغ إنتاجه لهذا العام 3 آلاف و900 طن".

سماق ئاكري، عليه طلب كبير في جميع المناطق وتم إرساله إلى الولايات المتحدة، لطعمه الخاص، لذا هناك عناية جيدة به من قبل مزارعيه".