رئيس إقليم كوردستان يصل طهران

أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء 30 تموز 2024 بناء على دعوة رسمية للمشاركة بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

واستقبل رئيس اقليم كوردستان من قبل مسؤولين إيرانيين، حيث أنه، من المقرر ان يشارك نيجيرفان بارزاني في مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني، والذي سيحضره العديد من قادة ورؤساء العالم.

وسيشارك نيجيرفان بارزاني، إلى جانب المدعوين من قيادات وكبار مسؤولي الدول في مراسم تنصيب مسعود بزيشكيان الرئيس الإيراني المنتخب وأدائه اليمين ومباشرته مهامه.

وأعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد تنصيب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيساً جديداً للجمهورية في إيران، بعد فوزه بالانتخابات المبكرة التي أجريت في أعقاب مصرع إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.

وأقيمت مراسم المصادقة على تولي بزشكيان الرئاسة في حسينية الإمام الخميني في طهران، وأعلن خلالها خامنئي تنصيب الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.

ومن المقرر أن يؤدي بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) اليوم الثلاثاء.

وفاز بيزشكيان أمام المرشّح المحافظ المتشدّد سعيد جليلي، في انتخاباتٍ نُظّمت على عجَل لاختيار خلفٍ لـ إبراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث مروحيّة في الـ 19 مايو أيار 2024.

وجرت هذه الانتخابات وسط حالة استياء شعبي ناجم خصوصاً من تردّي الأوضاع الاقتصاديّة بسبب العقوبات الدوليّة المفروضة على الجمهوريّة الإسلاميّة.

من هو رئيس إيران الجديد؟

ولد مسعود بزشكيان في 29 سبتمبر/أيلول 1954 في مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية، فقد زوجته منذ حوالي ثلاثين عاما وقام بمفرده بتربية أطفاله الأربعة.

وفي عام 1973، ذهب إلى زابل للخدمة العسكرية، وحصل على دبلوم مهني في صناعة المواد الغذائية.

وبعد انتهاء خدمته العسكرية وعودته إلى مسقط رأسه، قرر مواصلة دراسته في الطب. ولهذا السبب ذهب إلى المدرسة الثانوية مرة أخرى ودخل جامعة تبريز للعلوم الطبية.