اقتصاد

النفط العراقية تعلن ارتفاع انتاج الغاز السائل إلى اكثر من 7 الاف طن

author_image Kurdistan24
النفط
النفط
العراق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، عن ارتفاع الخزين الفعلي للغاز السائل  إلى اكثر من (133 ) الف طن، وارتفاع انتاج الغاز السائل إلى اكثر من (7 )الاف طن .

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، " ان معدل الانتاج اليومي للغاز السائل المستلم من الشركات المنتجة قد بلغ  (7370)الف طن، مشيراً إلى ان انتاج السائل يشهد زيادة بفضل تفعيل مشاريع استثمار الغاز التي يشهدها القطاع النفطي" .

من جهته قال مدير عام شركة تعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين ان شركته نجحت في تحقيق انسيابية عالية في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية في العاصمة بغداد والمحافظات ، من توفير أسطوانات الغاز السائل او تجهيز المجمعات والقطاعات الخدمية، إلى جانب تجهيز المركبات، مشيراً إلى ان معدل الاستهلاك اليومي قد بلغ (5700) الف طن، وان هناك فائضاً في كميات الغاز المنتج وطنياً وبين معدل وحجم الاستهلاك .

واضاف حسين ان المرحلة المقبلة تشهد العديد من المشاريع الداعمة لنمو وتطوير  قطاع الغاز السائل ، وفقاً للبرنامج الحكومي.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف