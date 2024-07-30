النفط العراقية تعلن ارتفاع انتاج الغاز السائل إلى اكثر من 7 الاف طن

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، عن ارتفاع الخزين الفعلي للغاز السائل إلى اكثر من (133 ) الف طن، وارتفاع انتاج الغاز السائل إلى اكثر من (7 )الاف طن .

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، " ان معدل الانتاج اليومي للغاز السائل المستلم من الشركات المنتجة قد بلغ (7370)الف طن، مشيراً إلى ان انتاج السائل يشهد زيادة بفضل تفعيل مشاريع استثمار الغاز التي يشهدها القطاع النفطي" .

من جهته قال مدير عام شركة تعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين ان شركته نجحت في تحقيق انسيابية عالية في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية في العاصمة بغداد والمحافظات ، من توفير أسطوانات الغاز السائل او تجهيز المجمعات والقطاعات الخدمية، إلى جانب تجهيز المركبات، مشيراً إلى ان معدل الاستهلاك اليومي قد بلغ (5700) الف طن، وان هناك فائضاً في كميات الغاز المنتج وطنياً وبين معدل وحجم الاستهلاك .

واضاف حسين ان المرحلة المقبلة تشهد العديد من المشاريع الداعمة لنمو وتطوير قطاع الغاز السائل ، وفقاً للبرنامج الحكومي.