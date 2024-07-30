صدور العدد الرابع من مجلة "كوردستان بالعربي"

أربيل (كوردستان24)- صدر العدد الرابع من مجلة "كوردستان24" الشهرية، والتي تقدم مجموعة من المقالات تسلط فيها الضوء على المواضيع السياسية والاقتصادية والثقافية والتأريخية والنشاطات الكوردية.

في عددها الرابع سلطت المجلة الضوء على زيارة الرئيس بارزاني الى بغداد، تحت عنوان "زيارة الرئيس بارزاني الى بغداد.. رحلة تصحيح المسار السياسي"، وذكرت انه "بعد غياب دام ست سنوات، حمل الزعيم الكوردي كعادته أحلام وطموحات الشعب الكوردي، عازماً حلها مع الحكومة الاتحادية، إضافة الى طرح جميع القضايا المحلية والاقليمية ومدى تأثيرها على العراق ومحاولة إيجاد مخرج من أجل استقرار المنطقة".

كما وتطرقت المجلة الى برنامج الدعم المالي للناجين من تنظيم داعش الارهابي، حيث انطلقت مراسم الاعلان عن برنامج الدعم المالي بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، والذي أكد خلال كلمته التي ألقاها في الحفل "على تطبيع الاوضاع في منطقة سنجار، ليتمكن النازحون من العودة الى مناطقهم"، مضيفاً أن "الميليشيات والمجاميع المسلحة منعت عودة الاخة الايزيديين لمناطقهم وإعادة أعمارها".

وسلطت المجلة في عددها الجديد الضوء على إزدهار وتطور إقليم كوردستان لبناء نموذج متفرد، فالاستثمار في إقليم كوردستان كان وراءه الامن والسلام المتوفران اللذان ساهما في إزالة المخاوف عند المستثمر الاجنبي، إضافة الى التسهيلات التي منحها قانون الاستثمار للمستثمرين، حيث سعى الكورد وعلى مدى سنوات تأسيس الاقليم الذي يتمتع بشخصية مستقلة في إدارة الحكم الفيدرالي في العراق، الى ان تتمتع مدنهم بالتطور في جميع المجالات، لتكون مثالاً يحتذى بالامن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

أما عن الزراعة في كوردستان وتحدياتها المناخية، ذكرت المجلة أنه "في خطوة تهدف الى تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير البنية التحتية، وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الحجر الاساس للسوق العصري للفواكه والخضار في قضاء عقرة بمحافظة دهوك، ويعد المشروع ثاني أكبر علوة على مستوى العراق، ويهدف الى توفير بيئة ملائمة لتسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية المحلية ودعم المزارعين في المنطقة".

كما ويتطرق هذا العدد من المجلة الى العديد من المواضيع الفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية والادبية، من خلال مقالات لصحفيين ومفكرين وكتّاب.

كوردستان بالعربي مجلة شهرية مستقلة، تصدر في إقليم كوردستان العراق، تهتم بتغطية الأخبار والسياسة والثقافة والتاريخ والأعمال وغيرها من المواضيع والأحداث، النسخة الورقية تصدر كل شهر، إلى جانب موقع إلكتروني ينشر الأخبار والأحداث يومياً.

يغطي المحتوى الموجود في "كوردستان بالعربي" مجموعة واسعة من المواضيع السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها، كما تتضمن مقابلات مع شخصيات بارزة في المجتمع الكوردي إلى جانب مقالات رأي يكتبها كتاب وصحفيون يقدمون من خلالها رؤية قيمة حول القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، تُعَدُّ المجلة مصدراً معرفياً لأولئك الذين يتطلعون إلى اكتساب معلومات حول الجوانب المختلفة المتعلقة بالتاريخ والثقافة والسياسة والنشاطات الكوردية التي ربما لا تكون معروفة على نطاق واسع خارج حدودها.

وتسعى "كوردستان بالعربي" لأن تكون منصة موضوعية للقراء من خلال الجمع بين الصحافة المهنية ووجهات النظر المتنوعة، وتكون مناخاً ملائماً للنقاشات العامة حول ما يجري في المنطقة وخارجها.

وبالإضافة إلى دورها الإعلامي، تعمل "كوردستان بالعربي" بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة داخل المجتمعات الكوردية في جميع أنحاء العالم. ومن خلال المقابلات ومقالات الرأي والتحقيقات الصحفية التي تسلط الضوء على القضايا الملحة كوردياً، تعمل "كوردستان بالعربي" من أجل المساهمة في خلق ظروف مناسبة لأبناء الشعب الكوردي في الخارج لإمكانية الوصول إلى معلومات حول ما يحدث في إقليم كوردستان وما يصعب عليه الاطلاع.

وتحاول كوردستان بالعربي "أن تكون صوتاً موضوعياً للقراء في جميع أنحاء المنطقة والعالم من خلال الجمع بين الصحافة المهنية ووجهات النظر المتنوعة. نحن نسعى جاهدين لنكون مصدراً موثوقاً للأخبار والمعلومات، مع تقديم رؤى فريدة حول ثقافة وتاريخ كوردستان. هدفنا هو إنشاء منصة تجمع الأشخاص من جميع الخلفيات، ليتعلموا المزيد عن تجارب بعضهم بعضاً، وينخرطوا في حوار هادف وبناء".

ومن هذا المنطلق ستكون مهمة "كوردستان بالعربي" المساهمة في إعداد نهج يجمع النقاط المشتركة للمكونات، على مبدأ المساواة والتسامح وقبول الاخروضرورة تلاقح الافكار والثقافات بما يخدم الانسانية، بعيداً عن فكر واسلوب وخطاب محو الاخر المختلف ورفضه وإقصائه.