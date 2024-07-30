المفوضية تصادق على مراكز ومحطات الاقتراع لانتخابات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان24)- صادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدد مراكز ومحطات الاقتراع للدوائر الانتخابية الأربعة في إقليم كوردستان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، اليوم الثلاثاء 30 تموز 2024، إن "مجلس المفوضين صادق على عدد مراكز ومحطات الاقتراع للدوائر الانتخابية الـ4 في إقليم كوردستان".

وبينت، أن "عدد مراكز التصويت العام بلغ 1266 مركزا، مقابل 6318 محطة، فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين بايومتريا والذين يحق لهم المشاركة في التصويت العام 2683618".

وأشارت الغلاي، إلى أن "مجموع الناخبين النهائي الذين يحق لهم المشاركة في التصويت الخاص بلغ 215960، ليبلغ بذلك العدد الكلي للناخبين المسجلين بايومتريا ويحق لهم المشاركة في الانتخابات 2899578".

ولفتت، إلى أن "عدد محطات التصويت الخاص في الدوائر الانتخابية بلغ 749 محطة، بواقع 165 مركز تصويت".

وفي 20 تموز الجاري، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشاركة 139 تحالفاً وحزباً ومرشحاً فرداً بانتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان، إن "عدد التحالفات بلغ 2، وعدد الأحزاب 13".

أما بالنسبة بلمرشحين الفرد للمكونات، فقد بلغ عدد مرشحي المكون المسيحي 19 مرشحاً، موزعين في أربيل 7، والسليمانية 4، ودهوك 8.

وبخصوص مرشحين المكون التركماني، فقد بلغوا 20 مرشحاً، موزعين في أربيل 14، والسليمانية 6.

كما ذكرت الغلاي أن عدد المرشحين الأفراد، بلغ 85 مرشحاً، ليكون العدد الإجمالي 139 قائمة، وفق بيان الغلاي.

وكان يوم (18 تموز) الموعد الأخير لتقديم قوائم المرشحين وتسجيلها لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.