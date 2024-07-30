عقب تراكمها في الشوارع.. متظاهرو الناصرية يلقون بالنفايات في باحة مبنى البلدية

أربيل (كوردستان24)- نقص الخدمات الأساسية واحياناً انعدامها في ذي، دفع بأهالي الناصرية لجمع أكياس القمامة من الشوارع ورميها في باحة مبنى البلدية.

وتشهد ذي قار تظاهرات متفرقة، يطالب من خلالها الأهالي بتحسين الخدمات، إلى جانب مطالبات بالتعيين، وأخرى بتخصيص قطع أراضي.

متظاهرو الناصرية، نددوا اليوم الثلاثاء 30 تموز 2024، بعدم اهتمام البلدية بإزالة القمامة، التي تراكمت في بعض المناطق، وقاموا بحملها والإلقاء بها في باحة مديرية البلدية.

وصباح اليوم أيضاً، نظم عدد من المحاضرين والإدرايين الذين يعملون بالمجان في تربية البصرة، تظاهرة احتجاجية، للمطالبة بالتعيين.

وجاء ذلك، بعد الوعود التي قطعتها مديرية التربية بتعينهم وإجراء التعاقد معهم، إلا أن "التلاعب بهذا الملف، اقصى العديد منهم".

وهدد المحتجين، بالاعتصام في حال تجاهل مطالبهم، من قبل التربية.

وخرج العشرات من الخريجين، صباح يوم أمس الاثنين 29 تموز 2024، في تظاهرة أمام مبنى محافظة ذي قار، للمطالبة بالتعيين.

وكانت تنسيقية خريجي ذي قـار الموحـدة، دعت منذ ليلة الأحد، القنوات الفضائية، والإعلاميين مواقع التواصل الاجتماعي، والناشطين "للوقوف بجانب معتصمي ذي قار من الكليات والمعاهد للحضور، وايصال صوتنا الى الجهات المعنية"، محددين صباح الاثنين موعداً للتظاهرة.

وفي ذي قار أيضاً، قطع مواطنون الطريق الرابط بين قضاء الفجر وقضاء الرفاعي من أجل المطالبة بإكساء الشارع.

من جانبهم، طالب متقاعدون من ذي قار، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتخصيص قطع من الأراضي لهم، حسب الضوابط الدستورية، خلال تجمعٍ سلمي.

وفي السياق، تظاهر العشرات من ذوي المهن الصحية، الاثنين، أمام وزارة المالية في بغداد للمطالبة بالتعيين المركزي.

وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها كوردستان24، خرج ما يقارب الـ250 شخصا من ذوي عقود المهن الصحية للتظاهر أمام الباب الخلفي ل‍وزارة المالية وسط بغداد.

المتظاهرون من أصحاب العقود وطالبوا بتثبيتهم على الملاك الدائم ل‍وزارة الصحة.