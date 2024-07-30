سیاسة

عقب تراكمها في الشوارع.. متظاهرو الناصرية يلقون بالنفايات في باحة مبنى البلدية

author_image Kurdistan24
العراق

أربيل (كوردستان24)- نقص الخدمات الأساسية واحياناً انعدامها في ذي، دفع بأهالي الناصرية لجمع أكياس القمامة من الشوارع ورميها في باحة مبنى البلدية.

وتشهد ذي قار تظاهرات متفرقة، يطالب من خلالها الأهالي بتحسين الخدمات، إلى جانب مطالبات بالتعيين، وأخرى بتخصيص قطع أراضي.

متظاهرو الناصرية، نددوا اليوم الثلاثاء 30 تموز 2024،  بعدم اهتمام البلدية بإزالة القمامة، التي تراكمت في بعض المناطق، وقاموا بحملها والإلقاء بها في باحة مديرية البلدية.

وصباح اليوم أيضاً، نظم عدد من المحاضرين والإدرايين الذين يعملون بالمجان في تربية البصرة، تظاهرة احتجاجية، للمطالبة بالتعيين.

 وجاء ذلك، بعد الوعود التي قطعتها مديرية التربية بتعينهم وإجراء التعاقد معهم، إلا أن "التلاعب بهذا الملف، اقصى العديد منهم".

 وهدد المحتجين، بالاعتصام في حال تجاهل مطالبهم، من قبل التربية.

وخرج العشرات من الخريجين، صباح يوم أمس الاثنين 29 تموز 2024، في تظاهرة أمام مبنى محافظة ذي قار، للمطالبة بالتعيين.

وكانت تنسيقية خريجي ذي قـار الموحـدة، دعت منذ ليلة الأحد، القنوات الفضائية، والإعلاميين مواقع التواصل الاجتماعي، والناشطين "للوقوف بجانب معتصمي ذي قار من الكليات والمعاهد للحضور، وايصال صوتنا الى الجهات المعنية"، محددين صباح الاثنين موعداً للتظاهرة.

وفي ذي قار أيضاً، قطع مواطنون الطريق الرابط بين قضاء الفجر وقضاء الرفاعي من أجل المطالبة بإكساء الشارع.

من جانبهم، طالب متقاعدون من ذي قار، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتخصيص قطع من الأراضي لهم، حسب الضوابط الدستورية، خلال تجمعٍ سلمي.

وفي السياق، تظاهر العشرات من ذوي المهن الصحية، الاثنين، أمام وزارة المالية في بغداد للمطالبة بالتعيين المركزي.

وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها كوردستان24، خرج ما يقارب الـ250 شخصا من ذوي عقود المهن الصحية للتظاهر أمام الباب الخلفي ل‍وزارة المالية وسط بغداد.

المتظاهرون من أصحاب العقود وطالبوا بتثبيتهم على الملاك الدائم ل‍وزارة الصحة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف