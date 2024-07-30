هوراماني: حكومة كوردستان واثقة من تحسين قدرات موظفيها في مجال الإعلام

أربيل (كوردستان 24)- التقى المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، برفقة عددٍ من متحدثي بعض وزارات ومؤسسات الإقليم، مع مسؤول البرامج في وزارة الخارجية الأميركية.

وقال هوراماني في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، إنه اجتمع برفقة بعض متحدثي عددٍ من وزارات ومؤسسات حكومة إقليم كوردستان، في مبنى البنتاغون مع مسؤول البرامج في وزارة الخارجية الأميركية، والحاكم السابق لولاية ميريلاند، پاریس گڵندنینگ، ومسؤولي الإعلام في وزارة الدفاع الأميركية، وذلك ضمن برنامج (تبادل القادة الزوار الدوليين الأميركي).

مؤكداً أن حكومة إقليم كوردستان "واثقة من أنها مستعدة لتحسين قدرات موظفيها في مجال الإعلام، لخلق بيئة مواتية في مسألة توفير المعلومات للصحفيين"، مثمّناً جهود الحكومة الأميركية ووزارة الخارجية لمساعدة إقليم كوردستان في هذا الصدد.

وأشار هوراماني إلى أنهم سيعقدون خلال الأيام المقبلة عدة لقاءات مهمة مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل الأميركيتين، ومسؤولين محليين في عدة ولايات.

وكانت القنصلية الأميركية بأربيل، أعلنت أن 11 متحدثاً لبعض وزارات ومؤسسات حكومة إقليم كوردستان سيتوجّهون للولايات المتحدة هذا الأسبوع، للمشاركة في برنامج (تبادل القادة الزوار الدوليين الأميركي).

وبحسب القنصلية، سيقوم البرنامج بتعريف المتحدثين بكيفية إدارة الحكومة الأميركية علاقاتها مع وسائل الإعلام، كما سيتعرفون أيضاً على كيفية قيام الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية بتوفير المعلومات لوسائل الإعلام والمواطنين بشكل عام.

وأكّدت القنصلية الأميركية أن هذا البرنامج "يعد جزءاً أساسياً من جهودنا المستمرة لتحسين حرية الإعلام في إقليم كوردستان وتعزيز علاقة حكومة الإقليم مع وسائل الإعلام".