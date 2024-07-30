مكافحة الجريمة بإقليم كوردستان تقبض على عصابةٍ تتاجر بالمخدرات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والجريمة في إقليم كوردستان، عن إلقاء القبض على عصابةٍ مكوّنة من 6 متّهمين بحوزتهم كمية من مادة الكريستال وأسلحة غير مرخّصة.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024، إنها تمكّنت أمس الاثنين، من ضبط كيلو غرام واحد من مادة الكريستال، بحوزة 6 أشخاص يتاجرون بالمخدرات.

كما ضبطت مديرية مكافحة المخدرات والجريمة، بحسب البيان، طائرة "درون" تستخدم لشراء وبيع المواد المخدرة، إضافة لعدة قطع من الأسلحة والقنابل اليدوية وبعض الدولارات المزيفة.

وأكّد البيان أن التحقيق جارٍ مع المتّهمين على أن يتم تحويلهم للمحكمة المختصة بموجب قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.