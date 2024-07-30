اقتصاد

صباح: رئيس الوزراء مسرور بارزاني يعتبر نفسه أكثر المهتمين بالسليمانية وحلبجة

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أوميد صباح
أوميد صباح
کوردستان أوميد صباح

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، إن رئيس الحكومة مسرور بارزاني وبعد زيارته للسليمانية وحلبجة ولقائه بالمحافظَين ومسؤولي الإدارات المستقلة، أوعز إلى الجهات المعنية بخدمة هاتين المحافظتين والإدارات المستقلة.

وأكّد صباح خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم الثلاثاء، أنهم تمكّنوا من تنفيذ مطالب المحافظتين والإدارات المستقلة خلال شهرٍ واحد.

وأشار رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم إلى أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني "يعتبر نفسه أكثر المهتمين بمحافظتي السليمانية وحلبجة".

وأضاف: أوعز إلينا مسرور بارزاني برفع مستوى الخدمات في السليمانية وحلبجة ورابرين وكرميان، ونحن مستعدون لخدمة مواطنيها كلما سنحت لنا الفرصة.  

وبشأن مشكلة عدم عودة إيرادات السليمانية إلى خزينة وزارة المالية في الإقليم، قال صباح: أصدر مجلس الوزراء قراراً ناقش من خلاله بشكل مطول كيفية جمع الإيرادات في مكان واحد ومن ثم توزيعها بالتساوي بين إجمالي سكان إقليم كوردستان.

موضحاً أن "هناك لجنة عليا تضم ​​وزيري المالية والتخطيط للعمل على تنفيذ قرار مجلس وزراء إقليم كوردستان".

وفيما يتعلق بموضوع الرواتب، قال رئيس ديوان مجلس الوزراء، إن بغداد ترسل رواتب موظفي حكومة الإقليم المدنيين "دون أية مشاكل".

مؤكداً في الوقت ذاته، أن مشكلة تأخّر إرسال رواتب العسكريين "تم حلّها إلى حدٍ ما".

 

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