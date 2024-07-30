سیاسة

أبو بكر: بفضل قرارات رئيس الوزراء تشهد السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة ازدهاراً كبيراً

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هفال أبو بكر
هفال أبو بكر
کوردستان هفال أبو بكر

أربيل (كوردستان 24)- أكّد محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، أنه لأول مرة في تاريخ حكومة إقليم كوردستان لن تبقى مطالب السليمانية وحلبجة عند مستوى الوعود فقط.

وقال أبو بكر في مؤتمرٍ صحفي اليوم الثلاثاء، إن مطالب المحافظتين "سيتم الرد عليها واتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذ المشاريع المطلوبة فيهما".

وأعرب أبو بكر، بالنيابة عن نفسه وعن محافظ حلبجة ومشرف إدارة كرميان، عن خالص شكره وامتنانه لرئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح والفرق الحكومية على القرارات المهمة المتعلقة بالخدمات في السليمانية وحلبجة والإدارة المستقلة لكرميان.

ولفت محافظ السليمانية إلى أن تلك الخدمات "ستؤثّر على أداء الواجبات الحكومية في السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان المستقلة وأهالي المنطقة، كما ستؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات وتلبية متطلبات الناس".

وفي ختام حديثه، أكّد أبو بكر أنه "بفضل قرارات رئيس الوزراء مسرور بارزاني تشهد السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة ازدهاراً كبيراً".

وكان رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، إن رئيس الحكومة مسرور بارزاني وبعد زيارته للسليمانية وحلبجة ولقائه بالمحافظَين ومسؤولي الإدارات المستقلة، أوعز إلى الجهات المعنية بخدمة هاتين المحافظتين والإدارات المستقلة.

وأكّد صباح خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم الثلاثاء، أنهم تمكّنوا من تنفيذ مطالب المحافظتين والإدارات المستقلة خلال شهرٍ واحد.

وأشار رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم إلى أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني يعتبر نفسه الأكثر قلقاً على محافظتي السليمانية وحلبجة.

وأضاف: أوعز إلينا مسرور بارزاني بترقية الخدمات في السليمانية وحلبجة ورابرين وكرميان، ونحن مستعدون لخدمة مواطنيها كلما سنحت لنا الفرصة.

 

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