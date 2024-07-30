أمن

غارة جوية تستهدف قيادياً بارزاً في حزب الله بضاحية بيروت الجنوبية

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الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- سمع دوي انفجار ضخم في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بيروت، وسط معلومات تفيد باستهداف محيط مجلس شورى حزب الله.

وبحسب وكالة "رويترز"، استهدفت الغارة قيادياً بارزاً في حزب الله، مضيفةً أن مصير القيادي المستهدف غير معروف حتى الآن.

وتعيش العاصمة اللبنانية حالة من التوتر منذ أيام ترقباً لرد إسرائيلي متوقع على هجوم استهدف هضبة الجولان وتسبب في مقتل 12 طفلاً وفتى.

وحملت إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله المسؤولية عن الهجوم، وهو ما نفاه الحزب.

وقالت مصادر صحفية إن "القيادي المستهدف في ضاحية بيروت بحجم عماد مغنية".

فيما ترددت أنباء عن مقتل "فؤاد شكر" المستشار العسكري لحسن نصر الله و"مدير مشروع دقة الصواريخ في حزب الله".

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "القيادي المسؤول عن هجوم مجدل شمس" في الجولان السوري.

 

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