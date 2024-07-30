نيجيرفان بارزاني يجتمع مع هاكان فيدان بطهران

أربيل (كوردستان 24)- عقد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اجتماعاً مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، بالعاصمة الإيرانية طهران.

جاء ذلك، على هامش مشاركتهما، اليوم الثلاثاء، في مراسيم أداء الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان اليمين الدستوري.

وبحسب بيانٍ لرئاسة إقليم كوردستان، أبدى الجانبان رغبتهما المتبادلة في توسيع التعاون وتعزيز علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان في كافة المجالات.

كما بحثا آخر التطورات في المنطقة والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشارك نيجيرفان بارزاني، إلى جانب قادة الدول وكبار المسؤولين، الثلاثاء، في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، أعلن الأحد، تنصيب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيساً جديداً للجمهورية في إيران، بعد فوزه بالانتخابات المبكرة التي أجريت في أعقاب مصرع إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.

وأقيمت مراسم المصادقة على تولي بزشكيان الرئاسة في حسينية الإمام الخميني في طهران، وأعلن خلالها خامنئي تنصيب الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.

وفاز بيزشكيان أمام المرشّح المحافظ المتشدّد سعيد جليلي، في انتخاباتٍ نُظّمت على عجَل لاختيار خلفٍ لـ إبراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث مروحيّة في الـ 19 مايو أيار 2024.

وجرت هذه الانتخابات وسط حالة استياء شعبي ناجم خصوصاً من تردّي الأوضاع الاقتصاديّة بسبب العقوبات الدوليّة المفروضة على الجمهوريّة الإسلاميّة.