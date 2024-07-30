سیاسة

نيجيرفان بارزاني يشارك في مراسم أداء الرئيس الإيراني اليمين الدستوري

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ترکیا

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، في مراسم أداء الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان اليمين الدستوري.

ورافق رئيس الإقليم في زيارته وفدٌ مكّون من: الشيخ جعفر شيخ مصطفى نائب رئيس إقليم كوردستان، وريبر أحمد وزير داخلية إقليم كوردستان، وفوزي حريري رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان.

وشارك في مراسم أداء اليمين الدستوري، رؤساء وكبار مسؤولي الدول الأخرى المدعوة بشكلٍ رسمي.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، أعلن الأحد، تنصيب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيساً جديداً للجمهورية في إيران، بعد فوزه بالانتخابات المبكرة التي أجريت في أعقاب مصرع إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.

وأقيمت مراسم المصادقة على تولي بزشكيان الرئاسة في حسينية الإمام الخميني في طهران، وأعلن خلالها خامنئي تنصيب الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.

وفاز بيزشكيان أمام المرشّح المحافظ المتشدّد سعيد جليلي، في انتخاباتٍ نُظّمت على عجَل لاختيار خلفٍ لـ إبراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث مروحيّة في الـ 19 مايو أيار 2024.

وجرت هذه الانتخابات وسط حالة استياء شعبي ناجم خصوصاً من تردّي الأوضاع الاقتصاديّة بسبب العقوبات الدوليّة المفروضة على الجمهوريّة الإسلاميّة.

 

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