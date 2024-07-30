مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان: لا يجوز خلط المؤسسات العسكرية والأمنية بالصراعات الشخصية والسياسية والحزبية

أربيل (كوردستان 24)- أكّد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، أن الأحداث غير المرغوب فيها التي تحدث في السليمانية ومحيطها "مثيرة للقلق وتستحق الاهتمام".

واعتبر جهاز مكافحة الإرهاب في بيانٍ له، أن تلك الممارسات "تشوّه اسم وعظمة الأجهزة العسكرية والأمنية التي مهمتها الأساسية حماية ممتلكات مواطني كوردستان".

وجدّد جهاز مكافحة الإرهاب التأكيد على ضرورة "عدم خلط المؤسسات العسكرية والأمنية بالصراعات الشخصية والسياسية والحزبية واستخدامها لمصالح خاصة وأحادية".

وقال البيان: إن الأحداث غير المرغوب فيها التي تحدث في السليمانية ومحيطها مثيرة للقلق وتستحق الاهتمام، وللأسف فإن الأحداث تجري يومياً تحت مسمى الأجهزة العسكرية والأمنية، حيث يتم اعتقال المواطنين واختطافهم وتعذيبهم وقتلهم.

وأضاف البيان: لقد شوّهت هذه الأفعال اسم وعظمة الأجهزة العسكرية والأمنية التي مهمتها الأساسية حماية ممتلكات مواطني كوردستان، وعلى العكس من ذلك، فهي تنشر الخوف والقلق والترهيب بين المواطنين.

وتابع البيان: واجب المؤسسات العسكرية والأمنية هو حماية أمن وممتلكات المواطنين، وليس استخدامها في الصراعات السياسية لقتل المدنيين ونشر الخوف والترويع بما يتنافى مع ثوابت القوات العسكرية والأمنية.

وختم جهاز مكافحة الإرهاب بيانه بالقول: نود أن نؤكد مجدداً على ضرورة عدم خلط المؤسسات العسكرية والأمنية بالصراعات الشخصية والسياسية والحزبية واستخدامها لمصالح خاصة وأحادية.