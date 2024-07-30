اقتصاد

شركة صينية ترغب بإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية في إقليم كوردستان

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کوردستان الطاقة الشمسية

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، إن شركةً صينية ترغب بإنشاء مشاريع لتوليد التيار الكهربائي في الإقليم عبر الطاقة الشمسية.

والتقى وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، اليوم الثلاثاء، مع مسؤول شركة "بوشني" الصينية، والوفد المرافق له والذي يزور الوزارة لتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.

وأعرب محمد صالح، عن دعم وتسهيل وزارة الكهرباء لتركيب محطات الطاقة الشمسية في إقليم كوردستان.

مبدياً استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات لشركات الكهرباء التي يتم حالياً إنتاج 20 ميجاوات من في مشاريع الوزارة والقطاع الخاص، ولايزال 75 ميغا واط قيد التنفيذ.

 

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