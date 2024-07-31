مقتل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" بصاروخٍ موجّه

أربيل (كوردستان 24)- بعد عمليّة الاغتيال التي نُفذت في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس والتي أدّت إلى مقتل القائد العسكري الكبير في "حزب الله" فؤاد شكر، وفي غضون 12 ساعة تقريباً، قُتل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية في إيران.

عملية الاغتيال تعد التحدي الأخطر وغير المسبوق لإيران في مواجهة أخطر اختراق إسرائيلي لأمنها وللحرس الثوري في عقر طهران.

وقالت "حماس" في بيان اليوم الأربعاء إن قائدها قُتل في العاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت وكالة "نور نيوز" عن الحرس الثوري الإيراني إعلانه اغتيال هنية في إيران.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأنّ هنية قٌتل وأحد حراسه الشخصيين إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران.

بدورها، ذكرت وكالة "تسنيم" أنّ التحقيق جار في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" وسيتم الإعلان عن النتائج قريباً.

وقال الحرس الثوري: ندرس أبعاد حادثة مقتل هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقاً.

يُذكر أنّ اغتيال هنية في طهران جاء بعد مشاركته في مراسم أداء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليمين الدستورية ولقائه المرشد الإيراني علي خامنئي.