مسرور بارزاني: دأبت حكومة إقليم كوردستان على التأكيد على تعويض عوائل ضحايا النظام السابق

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في ذكرى الإبادة الجماعية للبارزانيين، أن حكومة كوردستان دأبت على التأكيد على تعويض عوائل ضحايا النظام السابق.

وجاء ذلك خلال بيان أصدره، اليوم الأربعاء 31 تموز 2024 في الذكرى الحادية والأربعين لأنفال البارزانيين.

وأدناه نص البيان:

في الذكرى السنوية للإبادة الجماعية بحق البارزانيين، نستذكر بإجلال وتقدير جميع ضحايا تلك الحملة العنصرية التي اقترفها نظام البعث، والتي تعرضوا فيها لواحدة من أبشع جرائم التطهير، لتشكّل بذلك مقدمة لسلسلة طويلة من حملات الأنفال الأخرى التي استهدفت مناطق كرميان وبادينان، وقصف حلبجة بالكيماوي، والقتل الجماعي في باقي مناطق كوردستان.

تعرضت منطقة بارزان، التي لطالما كانت على الدوام حصناً للثورات والانتفاضات والنضالات في سبيل نيل حقوق شعب كوردستان، إلى هجمات متكررة من التدمير والحرق والإبادة على مدى القرن الماضي، ورغم كل ما لحق بها، لم يستطع الأعداء أبداً القضاء على روح المقاومة فيها، أو زعزعة تطلعات أهلها ومطالبهم في الحرية. وحتى يومنا هذا لا تزال هذه المنطقة مركزاً ومنبراً مُدافعاً عن الحقوق والمطالب القومية والوطنية لشعب كوردستان.

لقد دأبت حكومة إقليم كوردستان، في كل مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية، على التأكيد على حق عوائل وذوي ضحايا النظام السابق في الحصول على تعويض مادي ومعنوي يليق بهم ويعكس حجم معاناتهم.

في هذه الذكرى الأليمة، نتقدم بخالص امتناننا وتقديرنا لعموم شعب كوردستان، ولا سيّما أهالي أربيل وضواحيها، بعد أن هبّوا بكل بسالة لإغاثة البارزانيين المنكوبين، ومدّ يد العون لهم.

ننحني إجلالاً وإكباراً للشهداء المؤنفلين البارزانيين، وجميع شهداء كوردستان، وستظل ذكراهم خالدة في وجداننا.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2024/7/31