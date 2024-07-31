سیاسة

رئيس الوزراء يقدم تعازيه لذوي ضحايا الانهيار الأرضي في الهند

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مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
کوردستان الهند انهيارات أرضية

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن بالغ حزنه بسقوط ضحايا في الانهيار الأرضي بولاية كيرالا جنوبي الهند.

وقال مسرور بارزاني في منشورٍ عبر منصة (إكس): أشعر بحزنٍ عميق لسماع الأخبار المحزنة عن الانهيار الأرضي في منطقة واياناد بالهند.

وأضاف: مشاعري وأفكاري مع الضحايا وعائلاتهم.

وأكّد مسرور بارزاني أن حكومة إقليم كوردستان "تقف متضامنة مع قيادة وشعب الهند في هذا الوقت العصيب".

وأودت انهيارات أرضية أمس الثلاثاء، بولاية كيرالا جنوبب الهند بحياة 63 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات وفق وسائل إعلام محلية.

وأفاد وزير العائدات في ولاية كيرالا  كاي راجان  بأن 166 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح في الانزلاقات التي شهدتها منطقة واياناد صباح الثلاثاء. بينما أُنقِذ 250 على الأقل من المنطقة التي غمرها الطين والركام.

وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس أن المياه جرفت العديد من الأشخاص في نهر تشاليار على الأرجح.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المياه تتدفق عبر الصخور والأشجار المتساقطة وانهيار العديد من المنازل.

 

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