رئيس الوزراء يقدم تعازيه لذوي ضحايا الانهيار الأرضي في الهند

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن بالغ حزنه بسقوط ضحايا في الانهيار الأرضي بولاية كيرالا جنوبي الهند.

وقال مسرور بارزاني في منشورٍ عبر منصة (إكس): أشعر بحزنٍ عميق لسماع الأخبار المحزنة عن الانهيار الأرضي في منطقة واياناد بالهند.

وأضاف: مشاعري وأفكاري مع الضحايا وعائلاتهم.

وأكّد مسرور بارزاني أن حكومة إقليم كوردستان "تقف متضامنة مع قيادة وشعب الهند في هذا الوقت العصيب".

Deeply saddened to hear about the tragic news of the landslide in Wayanad, India. My thoughts are with the victims and their families.



The KRG stands in solidarity with the leadership and people of India in this difficult time.