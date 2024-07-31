ممثلة حكومة كوردستان بواشنطن تستقبل هوراماني ومتحدثي عدة وزارات بالإقليم

أربيل (كوردستان 24)- استقبلت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة، تريفة عزيز، الأربعاء، المتحدث باسم الحكومة بيشوا هوراماني ووفد مرافق له مكوّن من متحدثين لعدة وزارات ومؤسساتٍ حكومية.

وبحسب بيانٍ لممثّلة الحكومة، "ثمّنت عزيز مشاركة الوفد في برنامج (IVLP) الأميركي واعتبرتها مهمة للغاية، خاصةً أن التشكيلة التاسعة جعلت الاتصالات والإعلام أولوية لنقل رسالة وخدمات الحكومة للمواطنين".

وأضاف البيان: أن مشاركة الوفد في برنامج IVLP في الولايات المتحدة ستزيد من تعريفهم بقضايا الاتصال والإعلام وتعزز عملهم بعد عودتهم إلى إقليم كوردستان.

من جانبهم، أعرب المتحدثون باسم وزارات ومؤسسات حكومة إقليم كوردستان عن خالص سعادتهم بالمشاركة في برنامج (IVLP) الأميركي والذي سيزيد من صقل تجاربهم وخبراتهم.

في المقابل، أعربت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة عن دعمها وترحيبها بالوفد، متمنيةً لهم الموفقية.

وكانت القنصلية الأميركية بأربيل، أعلنت أن 11 متحدثاً لبعض وزارات ومؤسسات حكومة إقليم كوردستان سيتوجّهون للولايات المتحدة هذا الأسبوع، للمشاركة في برنامج (تبادل القادة الزوار الدوليين الأميركي).

وبحسب القنصلية، سيقوم البرنامج بتعريف المتحدثين بكيفية إدارة الحكومة الأميركية علاقاتها مع وسائل الإعلام، كما سيتعرفون أيضاً على كيفية قيام الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية بتوفير المعلومات لوسائل الإعلام والمواطنين بشكل عام.

وأكّدت القنصلية الأميركية أن هذا البرنامج "يعد جزءاً أساسياً من جهودنا المستمرة لتحسين حرية الإعلام في إقليم كوردستان وتعزيز علاقة حكومة الإقليم مع وسائل الإعلام".