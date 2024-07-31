سیاسة

أول تعليق من الرئيس الإيراني بعد مقتل هنية

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بزشكيان وهنية
بزشكيان وهنية
إيران

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده "ستدافع عن وحدة أراضيها وكرامتها وشرفها وكبريائها"، وذلك في أول تعليقٍ له على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالعاصمة طهران.

وقال بزشكيان في بيانٍ على منصة (إكس): أن إيران العزيزة في حداد على شريك أحزانها وأفراحها، رفيقها الدائم والمشرف في طريق المقاومة، القائد الشجاع للمقاومة الفلسطينية، شهيد القدس، الحاج إسماعيل هنية. بالأمس رفعت يده المنتصرة، واليوم يجب أن أشيعه على كتفي".

وأضاف أن إيران "ستجعل المحتلين الإرهابيين يندمون على عملهم الجبان".

وتابع: ستزداد الرابطة بين الشعبين  الإيراني والفلسطيني قوة أكثر من ذي قبل، وسيستمر مسار المقاومة والدفاع عن المظلومين بقوة أكبر من أي وقت مضى.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس قد وصل شارك أمس في مراسم أداء الرئيس الإيراني اليمين الدستوري في مجلس الشورى.

وفي وقتٍ مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أعلنت حركة حماس والحرس الثوري الإيراني في بيانين منفصلين إن هنية، قُتِل في إيران.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن "هنية كان في إحدى الإقامات المخصصة لقدامى المحاربين في شمال طهران" عندما قِتل بمقذوف جوي.

 

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