معلقاً على مقتل هنية.. خامنئي يتوعد إسرائيل "بأشد العقاب"

أربيل (كوردستان24)- توعد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الاربعاء بإنزال "أشد العقاب" بإسرائيل المتهمة باغتيال زعيم حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران.

وقال خامنئي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) "بهذا العمل جر النظام الصهيوني المجرم والإرهابي على نفسه أشد العقاب ... ونعتبر من واجبنا الثأر لدماء (هنية) التي سُفكت على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس قد وصل شارك أمس في مراسم أداء الرئيس الإيراني اليمين الدستوري في مجلس الشورى.

وفي وقتٍ مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أعلنت حركة حماس والحرس الثوري الإيراني في بيانين منفصلين إن هنية، قُتِل في إيران.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن "هنية كان في إحدى الإقامات المخصصة لقدامى المحاربين في شمال طهران" عندما قِتل بمقذوف جوي.