سیاسة

معلقاً على مقتل هنية.. خامنئي يتوعد إسرائيل "بأشد العقاب"

author_image Kurdistan24
إيران

أربيل (كوردستان24)- توعد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الاربعاء بإنزال "أشد  العقاب" بإسرائيل المتهمة باغتيال زعيم حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران.

وقال خامنئي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) "بهذا العمل جر النظام الصهيوني المجرم والإرهابي على نفسه أشد العقاب ... ونعتبر من واجبنا الثأر لدماء (هنية) التي سُفكت على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس قد وصل شارك أمس في مراسم أداء الرئيس الإيراني اليمين الدستوري في مجلس الشورى.

وفي وقتٍ مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أعلنت حركة حماس والحرس الثوري الإيراني في بيانين منفصلين إن هنية، قُتِل في إيران.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن "هنية كان في إحدى الإقامات المخصصة لقدامى المحاربين في شمال طهران" عندما قِتل بمقذوف جوي.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف