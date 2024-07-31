الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل: ستواجه رداً قاسياً ومؤلماً

أربيل (كوردستان24)- توعد الحرس الثورس الإيراني، إسرائيل، بمواجهة رد قاسي ومؤلم، عن مقتل هنية.

وقال الحرس الثوري الإيراني في البيان الثاني، بشأن مقتل هنية: "كما بلغه نداء الأمة الإسلامية الإيرانية الشريفة والعظيمة وأبناء الأمة الإسلامية ومناضلي جبهة المقاومة الأبية، في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم ، المجاهد العظيم السيد الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المحترم وأحد حراسه استشهد في العملية الإرهابية الذي قام بها النظام الصهيوني الجبان والمجرم في مكان إقامته بطهران الشخصيات البارزة من حوالي 110 وفود أجنبية تمت دعوتهم من قبل "المجلس الشورى الإسلامي" للمشاركة في "حفل تنصيب الرئيس الرابع عشر للجمهورية الإسلامية "إيران" الذين قاموا برحلات عديدة إلى بلادنا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد العملية التاريخية "عاصفة الأقصى".

وأضاف: "أظهرت هذه الجريمة أن العصابة الصهيونية من المجرمين والقتلة والإرهابيين، وبغض النظر عن القواعد والأنظمة الدولية، لم تقم بأي إجراء للتغطية على الإخفاقات المشينة لحرب غزة التي استمرت تسعة أشهر، والتي أدت إلى القتل الجماعي لعشرات الفلسطينيين. آلاف النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين".

ووتابع: "لا شك أن جريمة النظام الصهيوني هذه ستواجه رداً قاسياً ومؤلماً من جبهة المقاومة القوية والضخمة، وخاصة إيران الإسلامية، وبركة جهود "شهيد القدس" الدكتور إسماعيل هنية ستساعدهم في الدفاع عن القضية والقضية وحقوق الأمة الفلسطينية".

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس قد وصل شارك أمس في مراسم أداء الرئيس الإيراني اليمين الدستوري في مجلس الشورى.

وفي وقتٍ مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أعلنت حركة حماس والحرس الثوري الإيراني في بيانين منفصلين إن هنية، قُتِل في إيران.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن "هنية كان في إحدى الإقامات المخصصة لقدامى المحاربين في شمال طهران" عندما قِتل بمقذوف جوي.