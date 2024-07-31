محلل سياسي: مقتل هنية تطور خطير وتجاوز للخطوط الحمر

أربيل (كوردستان24)- أشار محلل سياسي إلى مقتل إسماعيل هنية واستهداف القواعد العسكرية لحزب الله والحشد الشعبي، بأنها تطورات خطيرة، وأن وصول سفينة أيزنهاور إلى المنطقة ينبئ بحدوث توترات أخرى.

وقال المحلل السياسي علي ناصر لكوردستان24، إن "التطورات الأخيرة هي تطورات رهيبة لمنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن مقتل إسماعيل هنية واستهداف قواعد حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العسكرية، كلها تطورات خطيرة".

وأضاف: "نتنياهو شن حربا كبيرة على المقاومة، والاستهداف يعد انتهاكا للحقوق السياسية والدولية للدول وتجاوزاً للخطوط الحمر، ويجب أن يتوقف".

وتابع: "أعتقد أن مقتل هنية في طهران هو رسالة للرئيس الإيراني الجديد الذي أدى اليمين أمس، ولكل جبهات المقاومة في المنطقة".

وأردف: "الولايات المتحدة تدعم أفعال إسرائيل، دون أن تكون في المنطقة، وتدعمها البلاد عن بعد، ووصول سفينة أيزنهاور ينبئ أن هناك توترًا آخر قادم".