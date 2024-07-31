العراق يدين اغتيال هنية: انتهاك للقوانين الدولية وتهديد لاستقرار المنطقة

أربيل (كوردستان24)- أدانت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء 31 تموز 2024، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدّته انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وتهديداً لاستقرار المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "حكومة جمهورية العراق تعرب عن إدانتها بأشد العبارات لعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، إثر غارة غادرة استهدفت مقر إقامته، وتؤكد جمهورية العراق أن هذه العملية العدوانية تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة".

وعبرت الحكومة العراقية عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وقيادته في هذه اللحظات العصيبة، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات المتكررة وانتهاك سيادة الدول.

وجددت جمهورية العراق التزامها بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بحسب البيان.