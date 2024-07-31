أربيل تحتضن المعرض الأول لغرفة تجارة قزوين

أربيل (كوردستان 24)- افتتحت غرفة تجارة محافظة قزوين الإيرانية، اليوم الأربعاء، معرضها الأول في مدينة أربيل بمشاركة عددٍ من الشركات والمصانع.

وقال وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، كمال مسلم، إن هذا المعرض يعدُّ الأول لغرفة تجارة قزوين، بمشاركة عدد كبير من المصانع والشركات بهدف عرض منتجاتها والتعريف بها.

وأوضح مسلم خلال مؤتمرٍ صحفي، أنه من خلال هذا المعرض "يمكن لرجال الأعمال الإيرانيين التواصل مع نظرائهم في إقليم كوردستان".

مضيفاً أنه "يمكن لمواطني الإقليم أيضاً زيارة المعرض والاطلاع على منتجات المصانع والشركات المشاركة".

واعتبر وزير الصناعة والتجارة أن هذا المعرض "لن يساهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين فحسب، بل سيكون مهماً أيضاً لتطوير الحركات التجارية والاقتصادية والاجتماعية لكلا الجانبين".

وقال: من المهم بالنسبة لنا وللجمهورية الإسلامية الإيرانية أن نقيم مثل هذه المعارض، ويمكن لشركاتنا بشكلٍ عام المتخصصة في هذا المجال المشاركة فيها".

وفي وقتٍ سابق، زار وفدٌ من غرفة تجارة محافظة قزوين الإيرانية، اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان بأربيل لبحث توسيع العلاقات التجارية وتطويرها بين الجانبين.

وقال رئيس فرع أربيل لاتحاد المستوردين والمصدرين، رسول حاجي عمر، إن "الوفد التجاري يتكون من 50 شركة ضمن قطاعات مختلفة، وترغب بالمشاركة في معرض أربيل الدولي".

وأكّد حاجي عمر خلال تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الوفد "طلب التنسيق التجاري مع الاتحاد، وأعربنا عن استعدادنا للتعاون".

من جهته، قال رئيس غرفة التجارة الدولية لمحافظة قزوين، مهدي عبديان، الذي يزور أربيل ضمن الوفد التجاري، إن أكثر من ثلث منتجات محافظة قزوين "تُصدّر إلى إقليم كوردستان".

مشيراً في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إلى أنه "خلال السنوات الـ 15 الماضية، تم تصدير 50% من منتجات محافظة قزوين إلى العراق، منها 70% إلى إقليم كوردستان، وبناءً عليه، فإن ثلث منتجات قزوين تصدّر للإقليم".

وأضاف: يوجد في محافظة قزوين 21 مجمعاً صناعياً، و3740 مؤسسة صناعية، و 1050 شركة تنشط في مجالات الزراعة والزهور والثروة السمكية.

وتابع: يتم إنتاج 60% من مواد التنظيف الإيرانية في محافظة قزوين و50% من البلاط والسيراميك و50% من الزبيب والزيتون الإيراني.