رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني

أربيل (كوردستان24)- في ثاني أيام زيارته لطهران، اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، ظهر اليوم (الأربعاء، 31 تموز 2024) مع محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني.

ونوقشت خلال الاجتماع علاقات إيران مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع الداخلية للعراق وإقليم كوردستان والمنطقة عموماً، وجرى تبادل الآراء حول آخر التطورات في المنطقة.

وشدد الجانبان على تعزيز علاقات جمهورية إيران الإسلامية مع العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة، ورأيا ضرورة التعاون المشترك على مستوى المنطقة في سبيل حماية الأمان والاستقرار.

وفي الاجتماع الذي حضره الوفد المرافق لرئيس إقليم كوردستان، والمؤلف من شيخ جعفر شيخ مصطفى نائب الرئيس وريبر أحمد وزير داخلية إقليم كوردستان وفوزي حريري رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، تم التباحث في مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.