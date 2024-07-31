في الذكرى الـ 41 لأنفال البارزانيين.. كندا تؤكد التزامها بالحفاظ على السلام في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أكد مكتب السفارة الكندية في أربيل، اليوم الأربعاء 31 تموز 2024، التزامها بالحفاظ على السلام والاستقرار في العراق بما في ذلك كوردستان.

وجاء ذلك في منشور على منصة إكس، قال خلاله: "يصادف اليوم مرور 41 عامًا على حملة الأنفال التي شنها نظام صدام ضد البارزانيين، والتي قتلت الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء".

وأضاف: "تؤكد كندا التزامها بالحفاظ على السلام والاستقرار في العراق بما في ذلك كوردستان لمنع مثل هذه الفظائع في المستقبل".