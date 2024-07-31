في الذكرى الـ 41 لأنفال البارزانيين.. كندا تؤكد التزامها بالحفاظ على السلام في كوردستان
أربيل (كوردستان24)- أكد مكتب السفارة الكندية في أربيل، اليوم الأربعاء 31 تموز 2024، التزامها بالحفاظ على السلام والاستقرار في العراق بما في ذلك كوردستان.
وجاء ذلك في منشور على منصة إكس، قال خلاله: "يصادف اليوم مرور 41 عامًا على حملة الأنفال التي شنها نظام صدام ضد البارزانيين، والتي قتلت الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء".
وأضاف: "تؤكد كندا التزامها بالحفاظ على السلام والاستقرار في العراق بما في ذلك كوردستان لمنع مثل هذه الفظائع في المستقبل".
ئەمڕۆ ٤١ ساڵ تێپەڕدەبێت بەسەر ئەنفالی بارزانییەکان لەلایەن رژێمی سەددام حوسێن کە هەزاران کەس کوژران و بێسەروشوێن کران. #کەنەدا هاوخەمی هاوبەشە کوردەکانە لەم بۆنە خەمناکە وە هەروەها پابەندی خۆشی دووپاتدەکاتەوە بۆ هێنانەکایەی ئاشتی و سەقامگیری لە عیراق. https://t.co/cvJRqqHPdv— Canada in Erbil (@CanadainErbil) July 31, 2024