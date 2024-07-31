الولايات المتحدة تنفي صلتها باغتيال إسماعيل هنية

أربيل (كوردستان 24)- نفت الولايات المتحدة الأميركية صلتها بعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تشارك أو تكن على علم باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس.

وأضاف في مقابلةٍ تلفزيونية أثناء زيارته لسنغافورة، "هذا أمر لم نكن نعلم به ولم نشارك فيه. ومن الصعب للغاية التكهن".

وأكد بلينكن على "ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة غداة مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في ضربة بإيران".

ورفض الوزير الأميركي التعليق مباشرة على مقتل هنية، لكنه قال إن التوصل لوقف إطلاق نار في غزة "ضرورة دائمة".

وقال: من المهم للغاية إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

مؤكدا أن "السبيل الأفضل لتهدئة التوترات هو وقف إطلاق النار".

وأعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، مقتل زعيمها، إسماعيل هنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم في إيران، ما عزَّز مخاوف توسع الصراع في المنطقة المضطربة بالفعل بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وتفاقم الصراع في لبنان.

من جانبه، أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل هنية، بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب الرئيس الجديد للبلاد، وقال إنه يُجري تحقيقاً، في حين لم تُعلق السلطات الإسرائيلية.