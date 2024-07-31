هنية سيوارى الثرى في الدوحة الجمعة بعد تشييع شعبي في طهران

أربيل (كوردستان2024)- أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران فجر الأربعاء، سيوارى الثرى في الدوحة الجمعة، عقب تشييع شعبي له في العاصمة الإيرانية الخميس.

وقالت حماس في بيان "تجرى للقائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية مراسم تشييع رسمي وشعبي في العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الخميس".

وأضافت أن جثمانه سيُنقل إلى العاصمة القطرية عصر اليوم "وتقام صلاة الجنازة على روح الشهيد القائد في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة" قبل أن يوارى الثرى في مقبرة لوسيل شمال الدوحة.

ولفتت الحركة في بيانها إلى أن مراسم التشييع في الدوحة ستكون "بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية".

AFP