سیاسة

الرئيس الفلسطيني يزور تركيا في منتصف الشهر المقبل

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
ترکیا الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة تركيا شهر آب

أربيل (كوردستان 24)- يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس تركيا يومي 14 و15 آب/أغسطس بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية، بعد ساعات من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية فخر الدين التون عبر منصة إكس، أن عباس سيلتقي في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أن يتحدث في اليوم التالي أمام البرلمان في أنقرة.

وأوردت الصحافة التركية أن أردوغان وجه دعوة إلى عباس وهنية لزيارة تركيا، رداً على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الفائت إلى الكونغرس الأمريكي التي نددت بها أنقرة بشدة.

وزار عباس تركيا في بداية آذار/مارس تلبية لدعوة أردوغان.

وندد الرئيس التركي الأربعاء بـ "الاغتيال الغادر" لإسماعيل هنية في طهران.

وكان هنية يتردد باستمرار إلى تركيا قبل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. واستقبله أردوغان في نيسان/أبريل الفائت.

 

المصدر: AFP

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