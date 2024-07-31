خبير دولي: إيران قد ترد على اغتيال هنية بهجمات محدودة لتجنب صراع شامل

أربيل (كوردستان 24)- أكد الخبير في العلاقات الدولية، نوزاد هيتوتي، اليوم الأربعاء 31 تموز (يوليو) 2024، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في طهران سيزيد من التوترات بين إيران وإسرائيل، مشيراً إلى أنه من غير الواضح كيف سيكون الرد الإيراني على الهجوم.

وقال نوزاد هيتوتي في مقابلة مع كوردستان24، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في طهران "سيزيد من التوترات بين إيران وإسرائيل"، مشيراً إلى احتمالية اندلاع "حرب كبيرة قد تشهدها المنطقة".

وأوضح خبير العلاقات الدولية أن "الهجوم على ميناء الحديدة اليمني، ومقتل القيادي في حزب الله اللبناني في بيروت، واغتيال إسماعيل هنية في طهران، هي عوامل ستؤثر على مسار الحرب بين إسرائيل وحماس"، مضيفاً أن "استهداف إسماعيل هنية في طهران يُعد انتهاكاً للسيادة الإيرانية".

وأضاف أن "إيران توعدت بالرد على استهداف قنصليتها في دمشق في الأول من نيسان/أبريل الماضي، ونفذت ذلك بالفعل، لكن الرد جاء بطريقة أظهرت أن طهران لا ترغب في الدخول في صراع شامل".

وأشار إلى أنه "من غير الواضح كيف سيكون الرد الإيراني على الهجوم، وقد ترد إيران بشكل مباشر، نظراً لأن استهداف إسماعيل هنية وقع داخل أراضيها، لكن من المرجح أنها لن تنزلق نحو صراع شامل في المنطقة".

وشدد هيتوتي على أن "إيران تسعى للحفاظ على كرامتها، لكنها تجد صعوبة في الدخول في حرب كبيرة مع إسرائيل"، مشيراً إلى أن "طهران تخشى على منشآتها النووية والوضع الداخلي والاقتصاد، لذا سيكون ردها محدوداً".

وبيّن أن "رد إيران على الاستهداف قد يتم خارج حدودها، في العراق وسوريا ولبنان، وربما تطلق عدة صواريخ على إسرائيل مرة أخرى".

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، قد شارك يوم أمس في مراسم أداء الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، اليمين الدستوري في مجلس الشورى.

وفي وقتٍ مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أعلنت حركة حماس والحرس الثوري الإيراني في بيانين منفصلين أن هنية قُتِل في إيران.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن "هنية كان في إحدى الإقامات المخصصة لقدامى المحاربين في شمال طهران" عندما قِتل بمقذوف جوي.