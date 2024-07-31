مدير مطار أربيل ينفي تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت

أربيل (كوردستان 24)- نفى مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، اليوم الأربعاء 31 تموز (يوليو) 2024، تعليق الرحلات الجوية إلى مطار بيروت الدولي.

وقال أحمد هوشيار في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "الرحلات الجوية بين أربيل وبيروت مستمرة"، موضحاً أنه "يتم تسيير 13 رحلة أسبوعياً بين المطارين".

في السياق، نفت وزارة النقل الاتحادية، اليوم الأربعاء، توقف رحلات الخطوط الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، في تصريح للوكالة الرسمية الحكومية، إن "وزارة النقل تؤكد استمرار رحلات الخطوط الجوية إلى بيروت"، مشيراً إلى أنه "لا صحة لتوقف رحلات الخطوط الجوية من العراق إلى لبنان".

يأتي هذا بعد تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، عقب إعلان حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء 31 تموز (يوليو) 2024، أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، قد اغتيل نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، حيث كان يزور المدينة لحضور مراسم أداء الرئيس الجديد مسعود بزشكيان لليمين الدستورية.

وأوضحت الحركة أن رئيس مكتبها السياسي سيوارى الثرى في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الجمعة المقبل 2 آب (أغسطس) 2024، بعد إقامة مراسم تشييع شعبي له في العاصمة الإيرانية طهران غداً الخميس.