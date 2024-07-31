طهران.. نيجيرفان بارزاني يجتمع مع مسعود بزشكيان

أربيل (كوردستان 24)- مواصلة لزيارته إلى طهران، اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 31 تموز (يوليو) 2024، مع رئيس جمهورية إيران الإسلامية، مسعود بزشكيان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أنه "خلال الاجتماع، أثنى رئيس جمهورية إيران الإسلامية على مشاركة الرئيس نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له في مراسم أدائه اليمين ومباشرته مهامه"، مؤكداً أن "إيران راغبة في تطوير علاقاتها في المجالات كافة وتوطيد التعاون المشترك مع العراق وإقليم كوردستان".

وعبر نيجيرفان بارزاني، بحسب البيان، "عن الشكر للدعوة التي تلقاها منهم"، مؤكداً أن "إقليم كوردستان يعد إيران جارة مهمة ويعمل على تطوير علاقات العراق وإقليم كوردستان مع إيران"، ودعا رئيس الإقليم، "الرئيس بزيشكيان لزيارة أربيل خلال زيارته المرتقبة لبغداد".

كما شدد نيجيرفان بارزاني "على رغبة إقليم كوردستان في زيادة عدد السياح الإيرانيين المتجهين إلى جنوب العراق عبر إقليم كوردستان، وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيعه بين الجانبين"، مؤكداً أن "إقليم كوردستان لن يكون أبداً مصدر تهديد لإيران والدول المجاورة".

وأشار البيان إلى أنه "في الاجتماع الذي حضره الوفد المرافق لرئيس إقليم كوردستان"، أشاد الجانبان "بعلاقات الصداقة والعلاقات التاريخية بين إيران وإقليم كوردستان، إلى جانب الإشارة إلى التعاون الأمني الفعال بين إيران والعراق وإقليم كوردستان بهدف حماية الأمان والاستقرار".

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس الثلاثاء 30 تموز (يوليو) 2024، بناء على دعوة رسمية للمشاركة بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان.

ورافق رئيس الإقليم في زيارته وفدٌ مكّون من: نائب رئيس إقليم كوردستان، شيخ جعفر شيخ مصطفى، ووزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، ورئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي حريري.