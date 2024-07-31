روسيا تعلن بدء المرحلة الثالثة من تدريبات حول استخدام أسلحة نووية تكتيكية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت روسيا الأربعاء أنها أطلقت المرحلة الثالثة من تدريباتها على استخدام أسلحة نووية تكتيكية تشمل بشكل خاص قوات المنطقة العسكرية الجنوبية التي تضم مقر قيادة العملية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "المرحلة الثالثة من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية بدأت".

بحسب هذا المصدر، فان المناورات تجري في المنطقة العسكرية الوسطى وكذلك في المنطقة العسكرية الجنوبية، التي تغطي عدة جمهوريات في القوقاز الروسي وشبه جزيرة القرم التي ضمتها وأربع مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا تقول موسكو إنها ضمتها منذ أيلول/سبتمبر 2022.

هذه المنطقة تشمل أيضاً مدينة روستوف أون دون التي تضم مقر العملية الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع أن المرحلة الثالثة تشمل التدريب على أنظمة صواريخ إسكندر-ام والطيران.

وسيتدرب الجنود المشاركون بشكل خاص على تلقي "ذخائر خاصة" وتجهيز أنظمة صواريخ وطائرات.

وكان الرئيس الروسي أمر في أيار/مايو بإجراء هذه التدريبات النووية، رداً، بحسب الكرملين على تهديدات غربية لا سيما الاحتمال الذي أثاره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا.

وبدأت المرحلة الأولى من التدريبات في منتصف أيار/مايو.

منذ بدء النزاع في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تبنى الرئيس الروسي موقفاً مبهماً بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.

ونشرت روسيا في صيف 2023 أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، أقرب حليف لها، والتي أعلنت أيضاً في أيار/مايو عن تدريب متزامن مع موسكو للتحقق من قاذفات أسلحة نووية تكتيكية.

وتنص العقيدة النووية الروسية على استخدام "محض دفاعي" للسلاح النووي في حال تعرض روسيا لهجوم بأسلحة دمار شامل أو في حال حصول عدوان بأسلحة تقليدية "يهدد وجود الدولة".

المصدر: AFP