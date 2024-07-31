أوميد صباح يكشف عن جهود تحسين البنية التحتية في السليمانية ويجدد دعم الحكومة للمحافظة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، اليوم الأربعاء 31 تموز (يوليو) 2024، أن مدينة السليمانية تحظى بحبنا واهتمامنا مثل جميع المدن الأخرى في كوردستان، وسنواصل تقديم الدعم لها، مشيراً إلى أن زيارته إلى المدينة جاءت بتوجيهٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان.

وقال أوميد صباح في تصريحٍ صحفي، حضرته كوردستان24، إن زيارته إلى محافظة السليمانية "كانت بتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وتهدف إلى تقليل الروتين في تنفيذ مطالب تلك المنطقة".

وأشار إلى "أنهم قد عقدوا اجتماعات مع جميع الوحدات الإدارية في المحافظة، وأن مطالبهم ستُؤخذ بعين الاعتبار، وسيتم تنفيذها".

وفيما يتعلق بمشروع تشييد شارع الـ 100 متري في السليمانية، أوضح صباح أن "العمل قد أُنجز بنسبة 63% حتى الآن".

وأضاف أنه رغم التقدم المحرز، "يحتاج المشروع إلى بعض التعديلات وموازنة إضافية"، مؤكداً أنهم "سيوافقون على تخصيص الميزانية المطلوبة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة" لاستكمال المشروع.

وأكد رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، "أهمية تنظيم مصادر الإيرادات وزيادتها، لضمان توزيعها بشكل عادل على جميع المحافظات والإدارات المستقلة".

وشدد على أن "مدينة السليمانية تحظى بحبنا واهتمامنا مثل جميع المدن الأخرى في كوردستان، وسنواصل تقديم الدعم لها"، مضيفاً: "إلا أنه في الوقت الحالي، يفتقر إقليم كوردستان إلى قانون موازنة، ولو كان لدينا قانون موازنة، لما كانت هناك أي مشكلة في الإيرادات".

وفيما يخص الطريق الذي يربط بين أربيل والسليمانية، كشف أوميد صباح أن "الجهود السابقة التي شملت التعاقد مع خمس شركات لإصلاح الطريق، لم تثمر عن نتائج ملموسة".

وأضاف أنه "في الاجتماع الأخير لمجلس وزراء كوردستان، تم بحث هذا الموضوع بهدف توحيد جميع العقود وتوفير مصدر الإيرادات اللازم" لتنفيذ المشروع بفعالية.