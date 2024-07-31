سیاسة

رئاسة إقليم كوردستان تدين استهداف إسماعيل هنية

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شعار رئاسة إقليم كوردستان
شعار رئاسة إقليم كوردستان
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أربيل (كوردستان 24)- أدانت رئاسة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء 31 تموز (يوليو) 2024، استهداف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه: "ندين استهداف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي كان ضيفاً على طهران، وننظر بقلق عميق إلى هذا التطور الخطير".

وأضاف البيان: "إن زيادة تعقيد الأوضاع، تهدد أمان واستقرار المنطقة ككل، وتستتبع تداعيات وتطورات أسوأ".

وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء 31 تموز (يوليو) 2024، أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، قد اغتيل نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، حيث كان يزور المدينة لحضور مراسم أداء الرئيس الجديد مسعود بزشكيان لليمين الدستورية.

وأوضحت الحركة أن رئيس مكتبها السياسي سيوارى الثرى في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الجمعة المقبل 2 آب (أغسطس) 2024، بعد إقامة مراسم تشييع شعبي له في العاصمة الإيرانية طهران غداً الخميس.

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