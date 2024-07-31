العراق يدين اغتيال إسماعيل هنية ويطالب بموقف دولي حازم

أربيل (كوردستان 24)- أدان المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، باسم العوادي، مساء اليوم الأربعاء 31 تموز (يوليو) 2024، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وقال باسم العوادي في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، "في سلوك إجرامي آخر"، أقدمت إسرائيل "على عدوان آثم استهدف العاصمة الإيرانية طهران"، أسفر عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأضاف أن إسرائيل "تجاوزت على سيادة البلدان، واستهترت بالقوانين الدولية، عبر ارتكاب جرائم الاغتيال واستهداف شخصية سياسية، والسعي إلى إشعال فتيل الأزمات وتوسعة الصراعات، التي ستدفع حتماً إلى تداعيات خطيرة في المنطقة".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية كررت تحذيراتها من مغبّة هذا السلوك العدواني، وطالبت في أكثر من مناسبة بموقف دولي حازم من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية والهيئات الأممية، والدول الكبرى على حد سواء، لردع التجاوزات" الإسرائيلية "التي تعبث باستقرار المنطقة وأمن شعوبها، وتبثّ أسباب التوتر".

وقال إن إسرائيل "مستمرة بشنّ حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الصامد، خارقةً بذلك كل المعايير الأخلاقية والإنسانية"، موجهاً "الدعوة لمجلس الأمن الدولي للقيام بمسؤولياته ومهامه للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء 31 تموز (يوليو) 2024، أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، قد اغتيل نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، حيث كان يزور المدينة لحضور مراسم أداء الرئيس الجديد مسعود بزشكيان لليمين الدستورية.

وأوضحت الحركة أن رئيس مكتبها السياسي سيوارى الثرى في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الجمعة المقبل 2 آب (أغسطس) 2024، بعد إقامة مراسم تشييع شعبي له في العاصمة الإيرانية طهران غداً الخميس.