سیاسة

نيويورك تايمز: خامنئي أمر بتوجيه ضربة لإسرائيل رداً على اغتيال إسماعيل هنية

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المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
إيران المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي نيويورك تايمز إسماعيل هنية ضرب إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين، مساء الأربعاء، أن المرشد الأعلى علي خامنئي أمر بالرد بشكل مباشر على إسرائيل، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين مطلعين قولهم، إن "المرشد الإيراني أمر بضرب إسرائيل مباشرة، رداً على اغتيال هنية".

وأوضحت أن "من بين الخيارات هجوم منسق من إيران واليمن وسوريا والعراق لتحقيق أقصى تأثير"، مشيرة إلى أن "القادة يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "خامنئي أصدر أوامره في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، وأمر الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط للهجوم والدفاع إذا توسعت الحرب".

وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء 31 تموز (يوليو) 2024، أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، قد اغتيل نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، حيث كان يزور المدينة لحضور مراسم أداء الرئيس الجديد مسعود بزشكيان لليمين الدستورية.

وأوضحت الحركة أن رئيس مكتبها السياسي سيوارى الثرى في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الجمعة المقبل 2 آب (أغسطس) 2024، بعد إقامة مراسم تشييع شعبي له في العاصمة الإيرانية طهران غداً الخميس.

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