مسرور بارزاني يدين مقتل هنية

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

‏وقال مسرور بارزاني في منشور له على موقع (اكس): أدين قتل إسماعيل هنية، واستنكر أي محاولة استفزازية لزعزعة استقرار المنطقة.

‏وحث رئيس حكومة اقليم كوردستان، جميع الأطراف على تهدئة التوترات الأخيرة، والدخول في حوار جاد لاستعادة الاستقرار الإقليمي.

‏وأضاف: لا يمكن للمنطقة أن تتحمل المزيد من عدم الاستقرار.

I condemn the killing of Ismail Haniyeh and denounce any provocative attempt to destabilize the region.



I urge all parties to deescalate the recent tensions and engage in serious dialogue to restore regional stability.



The region cannot endure more uncertainty.