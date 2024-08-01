مسرور بارزاني يدين مقتل هنية
أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.
وقال مسرور بارزاني في منشور له على موقع (اكس): أدين قتل إسماعيل هنية، واستنكر أي محاولة استفزازية لزعزعة استقرار المنطقة.
وحث رئيس حكومة اقليم كوردستان، جميع الأطراف على تهدئة التوترات الأخيرة، والدخول في حوار جاد لاستعادة الاستقرار الإقليمي.
وأضاف: لا يمكن للمنطقة أن تتحمل المزيد من عدم الاستقرار.
I condemn the killing of Ismail Haniyeh and denounce any provocative attempt to destabilize the region.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) July 31, 2024
I urge all parties to deescalate the recent tensions and engage in serious dialogue to restore regional stability.
The region cannot endure more uncertainty.