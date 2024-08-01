سیاسة

مسرور بارزاني يدين مقتل هنية

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کوردستان مسرور بارزاني حكومة اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

‏وقال مسرور بارزاني في منشور له على موقع (اكس): أدين قتل إسماعيل هنية، واستنكر أي محاولة استفزازية لزعزعة استقرار المنطقة.

‏وحث رئيس حكومة اقليم كوردستان، جميع الأطراف على تهدئة التوترات الأخيرة، والدخول في حوار جاد لاستعادة الاستقرار الإقليمي.

‏وأضاف: لا يمكن للمنطقة أن تتحمل المزيد من عدم الاستقرار.

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