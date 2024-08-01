النظام الغذائي المثالي لمكافحة الشيخوخة

أربيل (كوردستان24)- تختلف وجهات نظر العلماء بشأن النظام الغذائي الأفضل للصحة ولإطالة العمر.

وعلى الرغم من أن كثيراً من العلماء كانوا ينصحون الأشخاص باتباع نظام غذائي نباتي، فإن هناك دراسة جديدة نُشرت قبل أيام أكدت أن النظام الغذائي النباتي قد يقلل من عمرك البيولوجي.

وفي هذا السياق، تحدثت شبكة سكاي نيوز البريطانية مع مجموعة من خبراء الصحة والتغذية، بشأن النظام الغذائي الأفضل لمكافحة الشيخوخة.

ويتضمن هذا النظام ما يلي:

تناول الإفطار ببطء

تقول اختصاصية التغذية لورا كلارك، إن التباطؤ في تناول الإفطار في الصباح قد يساعد جسمك على هضم العناصر الغذائية بشكل أفضل.

ونصحت الأشخاص بالجلوس وتناول الإفطار خلال مدة لا تقل عن 10 دقائق.

وربطت دراسات متعددة بين الضغط النفسي -سواء على المدى القصير أم الطويل- وانخفاض امتصاص الجسم للعناصر الغذائية والمواد الكيميائية النباتية (مثل مضادات الأكسدة)، والتي تعد ضرورية لضمان بقاء الخلايا بصحة جيدة.

ومن خلال تخصيص الوقت للجلوس وتناول الطعام، يمكنك تقليل مستويات التوتر والضغط النفسي لديك، وفقاً لكلارك.

وتقول اختصاصية التغذية "يتعين علينا أن نبدأ في التفكير في الطعام؛ ليس فقط في سياق ما نأكله، ولكن كيف نأكله. ومن هنا يمكن أن نحصل على أكبر المكاسب -في اعتقادي- فيما يخص مكافحة الشيخوخة".

وجبة غداء غنية بخضراوات متعددة الألوان

عندما يتعلق الأمر بما تأكله بالفعل، تقول الدكتورة لينيا باتيل، اختصاصية التغذية وصحة المرأة، ومؤلفة كتاب "الطعام لمرحلة انقطاع الطمث" إن "اللون هو المفتاح لنظام غذائي مضاد للشيخوخة".

وتضيف "تلك المواد الكيميائية النباتية التي نجدها في الخضراوات المختلفة التي تشكل مجتمعة طبقاً بألوان (قوس قزح) لها فوائد تقلل من الإجهاد التأكسدي".

والإجهاد التأكسدي هو الضرر الذي يلحق بالخلايا، بسبب المواد الكيميائية التي تسمى الجذور الحرة، ومن المعروف أن لها تأثيراً على الشيخوخة.

وكلما كان طبق الخضراوات مليئاً بالألوان المختلفة، احتوى على مزيد من المواد الكيميائية النباتية والألياف اللازمة للحفاظ على صحة الأمعاء.

وفي الواقع، ربط العلماء الآن صحة الأمعاء بمشكلات الصحة العقلية، مثل القلق والاكتئاب؛ حيث أدى ضعف صحة الأمعاء إلى زيادة مستويات هذه الأمراض.

وجبة عشاء صغيرة

يقول الدكتور حسين الزبيدي، رئيس قسم النشاط البدني ونمط الحياة في الكلية الملكية للأطباء العامين، إن اتباع نظام غذائي مضاد للشيخوخة لا يعتمد فقط على ما تأكله؛ بل على ما لا تأكله؛ خصوصاً في وجبة العشاء، والتي نصح بأن تكون صغيرة للغاية.

ويضيف "إن أحد العوامل الرئيسية التي ثبت علمياً وبالأدلة أنها تطيل العمر هو تقييد السعرات الحرارية؛ خصوصاً في الليل. فهذا يعطي الجسم فرصة لتنظيف خلاياه وإصلاحها، وهذه العملية مفيدة حقاً لإطالة العمر".

لا تمتنع عن الحلوى

الشيء الأخير الذي قاله جميع المختصين في التغذية التي تحدثت إليهم سكاي نيوز هو أن الاعتدال هو مفتاح استمرار الشخص في اتباع نظام صحي.

وتقول السيدة لورا كلارك "توقف عن انتقاد ذاتك طوال الوقت، ولا تقلق بشأن تناول الحلوى في بعض الأوقات".

ومن جهته، نصح الزبيدي بالتركيز على التغييرات الكبيرة في نظام الحياة، بدلاً من النظر إلى الفلتات الصغيرة التي نادراً ما تحدث، مثل تناول الحلوى.